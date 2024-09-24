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Грузовик протаранил автобус в Ульяновске

В Ульяновске трое пострадали в ДТП с грузовиком и автобусом

Грузовик протаранил автобус в Ульяновске
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Три человека пострадали при столкновении грузовика и автобуса в Ульяновске, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел днем 24 сентября. Водитель грузовика с полуприцепом не уступил дорогу автобусу SIMAZ, который отъезжал от остановки общественного транспорта, и врезался в него. «На данный момент в медицинское учреждение доставлено трое пострадавших», — добавили в полиции.

Фото: Прокуратура Ульяновской области
Фото: Прокуратура Ульяновской области
Фото: Прокуратура Ульяновской области
Фото: Прокуратура Ульяновской области
Фото: Прокуратура Ульяновской области
Фото: Прокуратура Ульяновской области
Фото: Прокуратура Ульяновской области
Фото: Прокуратура Ульяновской области
Фото: Прокуратура Ульяновской области
Фото: Прокуратура Ульяновской области
Фото: Прокуратура Ульяновской области
Фото: Прокуратура Ульяновской области

Мужчина пострадал при столкновении грузовика и автобуса на юге Москвы
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В середине августа грузовик-тягач столкнулся с рейсовым автобусом на юге Москвы, когда разворачивался. В результате пассажир общественного транспорта попал в больницу. Движение в районе ДТП временно ограничивали.

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Теги
грузовик ДТП с автобусом Ульяновская область полиция
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