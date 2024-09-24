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Финансы ,  
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Минтруд оценил число россиян с тремя и более кредитами

Минтруд: 13 млн россиян обслуживают три и более кредита
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Около 13 млн человек в России одновременно выплачивают не менее трех потребительских кредитов, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты Ольга Баталина, передает ТАСС.

Она отметила, что многие россияне помимо ипотечного кредита выплачивают потребительский. «У почти 13 млн человек сегодня в нашей стране три и более кредита», — подчеркнула Баталина. По этой причине, считает она, для роста демографических показателей необходимо применять экономические меры, включая рост минимального размера оплаты труда и снижение инфляции.

Почти половина россиян захотели установить самозапрет на кредиты
Общество
Фото:Валерий Мельников / РИА Новости

Согласно опросу SuperJob, проведенному в начале 2024 года, 45% россиян хотят установить самозапрет на взятие кредитов. Большинство из них — респонденты старше 45 лет (51%) и россияне, не оформлявшие кредиты последние полгода (49%).

Незадолго до проведения опроса в первом чтении приняли поправки к законопроекту, который предусматривает возможность устанавливать самозапрет на оформление кредитов. Депутаты предложили подавать заявление о добровольном отказе от получения кредитов не только на «Госуслугах» и МФЦ, но и напрямую через банки и микрофинансовые организации.

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