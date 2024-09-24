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Общество ,  
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Иркутскую бабушку — убийцу двух внуков задержали спустя 25 лет в Крыму

Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Полиция задержала пенсионерку, которая 25 лет находилась в розыске за убийство своих малолетних внуков, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Иркутской области.

В августе 2024 года 77-летняя женщина пришла в отдел полиции в Симферополе. Она хотела восстановить паспорт. Там в МВД поняли, что женщина находилась с 1999 года в розыске по обвинению в убийстве своих внуков.

«По результатам экспертизы установлено, что заявительница и разыскиваемая женщина один и тот же человек», — говорится в сообщении.

Силовики задержали женщину, а позже — отвезли ее в Иркутск. Там возобновили расследование уголовного дела. Женщину обвинили в преступлениях по пп. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух малолетних с особой жестокостью).

Двух убитых детей нашли в сентябре 1999 года в Иркутске в квартире на улице Трилиссера. На их телах нашли признаки, что смерть была насильственной. Во время расследования уголовного дела следователи пришли к выводу, что к убийству причастна бабушка. Тогда женщина скрылась и была объявлена в розыск.

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убийство розыск Иркутская область Симферополь МВД
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