Как выглядит зацепивший ЛЭП в Алтайском крае и упавший частный самолет

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В Алтайском крае легкомоторный самолет упал около села Верх-Озерное. Он зацепил линию электропередачи и упал в поле. Пилот не пострадал, сообщили в МЧС. Следственный комитет начал проверку после падения самолета. По данным следствия, пилот проводил обработку сельхозполей, отвлекся на карту и не заметил ЛЭП. Он зацепил самолетом провода и упал в поле.