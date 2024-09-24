Как выглядит зацепивший ЛЭП в Алтайском крае и упавший частный самолет
В Алтайском крае легкомоторный самолет упал около села Верх-Озерное. Он зацепил линию электропередачи и упал в поле. Пилот не пострадал, сообщили в МЧС. Следственный комитет начал проверку после падения самолета. По данным следствия, пилот проводил обработку сельхозполей, отвлекся на карту и не заметил ЛЭП. Он зацепил самолетом провода и упал в поле.
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