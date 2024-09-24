В Хабаровском крае мигрантку задержали за оправдание терроризма в интернете

В Хабаровском крае мигрантку задержали за оправдание терроризма в Сети

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Оперативники ФСБ задержали в Хабаровском крае гражданку одной из стран Центральной Азии по подозрению в оправдании терроризма в интернете, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление спецслужбы.

«Задержанная в сети интернет оправдывала деятельность международной террористической организации. <...> В настоящее время злоумышленница находится под стражей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием средств массовой информации). Она предусматривает в качестве наказания штраф от 300 тыс. до 1 млн. руб. или от пяти до семи лет лишения свободы.

Накануне ФСБ сообщила о задержании в Кабардино-Балкарии 15 участников религиозной экстремистской ячейки и показала кадры их задержания: к частному дому подъезжает военный грузовик, затем вооруженные силовики заходят в дом. На видео обыска видно, что в доме нашли пистолеты и охотничье ружье, а также патроны к ним.

Против задержанных возбудили дела о создании и участии в экстремистском сообществе. В СК обвинили участников ячейки, что те создали в Баксанском муниципальном районе Кабардино-Балкарии экстремистское сообщество.

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