ФСБ показала задержание членов экстремисткой ячейки в Кабардино-Балкарии
Силовики в Кабардино-Балкарии задержали 15 человек, которые, по данным СК, являются участниками религиозной экстремистской ячейки. ФСБ показала кадры их задержания — на кадрах к частному дому подъезжает военный грузовик, а потом вооруженные силовики заходят в дом. На видео обыска видно, что в доме нашли пистолеты и охотничье ружье, а также патроны к ним.
Против задержанных возбудили дела о создании и участии в экстремистском сообществе. В СК обвинили участников ячейки, что они создали в Баксанском муниципальном районе Кабардино-Балкарии экстремистское сообщество.
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