Минобороны сообщило об уничтожении 12 дронов над регионами России
Средства ПВО сбили в ночь с 23 по 24 сентября 12 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщается в телеграм-канале Минобороны.
Семь БПЛА уничтожили над Белгородской областью, четыре — над Курской, один — над Брянской областью.
Ранее о сбитом над регионом дроне сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются обстрелу со стороны Украины. Так, в ночь на 22 сентября над Россией сбили 15 БПЛА. Из них больше всего — шесть — над акваторией Азовского моря, еще четыре — над Ростовской областью, два — над Курской. Кроме того, по одному дрону сбили над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.
В ночь на 21 сентября над российскими регионами уничтожили 101 беспилотник. Тогда больше всего аппаратов — 53 — сбили над Брянской областью, а в Тихорецком районе Краснодарского края из-за падения обломков начался пожар.
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