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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении 12 дронов над регионами России

Минобороны: за ночь ПВО уничтожили 12 дронов над российскими регионами
Сюжет
Военная операция на Украине

Средства ПВО сбили в ночь с 23 по 24 сентября 12 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщается в телеграм-канале Минобороны.

Семь БПЛА уничтожили над Белгородской областью, четыре — над Курской, один — над Брянской областью.

Ранее о сбитом над регионом дроне сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В Ростовской области начался пожар в поле после атаки беспилотников
Политика
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

После начала специальной военной операции ряд российских регионов регулярно подвергаются обстрелу со стороны Украины. Так, в ночь на 22 сентября над Россией сбили 15 БПЛА. Из них больше всего — шесть — над акваторией Азовского моря, еще четыре — над Ростовской областью, два — над Курской. Кроме того, по одному дрону сбили над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.

В ночь на 21 сентября над российскими регионами уничтожили 101 беспилотник. Тогда больше всего аппаратов — 53 — сбили над Брянской областью, а в Тихорецком районе Краснодарского края из-за падения обломков начался пожар.

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Теги
Белгородская область Брянская область Курская область ПВО беспилотники Минобороны
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