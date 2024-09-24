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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове и Сумах прозвучали взрывы

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Военная операция на Украине

В Харькове, Сумах и Черкасской области Украины прозвучали взрывы, в Киеве работает ПВО, сообщают местные власти.

Около 3:40 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о сильном взрыве в городе. По его словам, в результате начался пожар.

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Около 04:00 мск о работе ПВО в Черкасской области Украины сообщил глава областной военной администрации Игорь Табурец. Через час корреспонденты украинского издания «Суспiльне» сообщили о взрывах в регионе.

Около 04:00 мск о работе ПВО на фоне действующей воздушной тревоги сообщили в Киевской областной военной администрации. Примерно в 05:30 мск «РБК-Украина» и «Суспiльне» сообщили о взрывах в Сумах.

В ночь с 23 на 24 сентября взрывы также прозвучали в Запорожье и в районе Миргорода Полтавской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Харьков Черкасская область Киевская область взрывы ПВО
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