ЦАХАЛ сообщила об авиаударах по 1,6 тыс. объектов «Хезболлы» за день

Израильские ВВС нанесли удары примерно по 1,6 тыс. объектов шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана и в Долине Бекаа на востоке страны, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Объекты «Хезболлы» были атакованы в рамках военной операции «Стрелы Севера».

Как уточнили в ЦАХАЛ, за «последние несколько часов» ВВС Израиля нанесли удары «по сотням объектов» группировки. Речь идет о пусковых установках, командных пунктах и инфраструктуре «Хезболлы».

Израиль начал военную операцию в Ливане 23 сентября. Она получила название «Стрела севера». Несколько дней перед этим ЦАХАЛ наносила удары по югу страны и столице Бейруту. Минздрав Ливана сообщал о как минимум 492 погибших в результате этих действий, включая женщин и детей.

Целью операции является боевая инфраструктура «Хезболлы», заявил начальник генштаба Израиля, генерал-лейтенант Герци Халеви. В Израиле ввели режим чрезвычайной ситуации.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к мирным жителям Ливана и призвал их покинуть места, где находятся объекты «Хезболлы». Он подчеркнул, что Израиль ведет войну не против ливанцев, а против группировки.