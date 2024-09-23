В Харькове, Запорожье и Павлограде прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов. В регионе с 16:30 мск действует воздушная тревога.
По предварительным данным, взрывы раздались в пригороде. Терехов призвал местных жителей оставаться в укрытиях.
В то же время глава подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров сообщил о взрыве в городе Запорожье. «Суспільне» и «24-й канал» пишут о взрывах в Павлограде Днепропетровской области.
Все три региона расположены на востоке страны.
Запорожская область вместе с Херсонской и республиками Донбасса вошла в состав России по итогам референдума осенью 2022 года. Город Запорожье остается под контролем Киева.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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