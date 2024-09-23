Саперы Росгвардии нашли в Курской области дрон-приманку
Саперы инженерного подразделения Росгвардии обнаружили в Курской области беспилотник-приманку самолетного типа, сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, специалисты выехали по сообщению о падении дрона вблизи населенного пункта.
«Такие дроны предназначены для вскрытия слабых мест нашей системы ПВО (противовоздушной обороны. — РБК)», — рассказал один из саперов, которого цитирует пресс-служба.
По его словам, беспилотники, подобные этому, сделаны из дешевых деталей, без хороших камер и радиопередатчиков. «Кроме того, боевики ВСУ (Вооруженных сил Украины. — РБК) наносят на такие БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — РБК) фольгу, чтобы они максимально светились на наших РЛС (радиолокационных станциях. — РБК)», — добавил инженер.
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