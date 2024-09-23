Иск к экс-главе поселка в Ленобласти приостановили после ухода на фронт

Андрей Шорников (Фото: Администрация Кировского района Ленинградской области)

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приостановил производство по делу об обращении имущества экс-главы поселка Свердлово в Ленинградской области Андрея Шорникова в казну после его отправки в зону специальной военной операции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Производство приостановлено в связи с тем, что ответчик убыл на СВО (специальную военную операцию. — РБК)», — говорится в сообщении.

В феврале прокурор региона направил в суд требование о взыскании 43,8 млн руб., которые поступили Шорникову и его супруге Анне в 2021 и 2022 годах. Суд арестовал счета Шорникова в четырех банках, счета его жены в двух банках и счет их дочери. Подтвердить законность получения этих средств Шорников не смог.

Уголовное дело о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями в отношении чиновника завели в 2022 году. По версии следствия, в 2020 году чиновник, будучи врио главы администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского района, оказывал покровительство гендиректору ООО «МК Свердлово», чья фирма выполняет услуги по водоснабжению.

Шорников получал взятку в виде дорогой бытовой техники и оплаты аренды гостиничных номеров и квартир для собственного проживания, а также членов его семьи и знакомых.