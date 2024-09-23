 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Иск к экс-главе поселка в Ленобласти приостановили после ухода на фронт

Сюжет
Военная операция на Украине
Андрей Шорников
Андрей Шорников (Фото: Администрация Кировского района Ленинградской области)

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приостановил производство по делу об обращении имущества экс-главы поселка Свердлово в Ленинградской области Андрея Шорникова в казну после его отправки в зону специальной военной операции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

«Производство приостановлено в связи с тем, что ответчик убыл на СВО (специальную военную операцию. — РБК)», — говорится в сообщении.

В феврале прокурор региона направил в суд требование о взыскании 43,8 млн руб., которые поступили Шорникову и его супруге Анне в 2021 и 2022 годах. Суд арестовал счета Шорникова в четырех банках, счета его жены в двух банках и счет их дочери. Подтвердить законность получения этих средств Шорников не смог.

Мэра Апшеронска арестовали за взятку в ₽1,2 млн при ремонте моста
Политика
Андрей Короленко

Уголовное дело о превышении и злоупотреблении должностными полномочиями в отношении чиновника завели в 2022 году. По версии следствия, в 2020 году чиновник, будучи врио главы администрации муниципального образования «Свердловское городское поселение» Всеволожского района, оказывал покровительство гендиректору ООО «МК Свердлово», чья фирма выполняет услуги по водоснабжению.

Шорников получал взятку в виде дорогой бытовой техники и оплаты аренды гостиничных номеров и квартир для собственного проживания, а также членов его семьи и знакомых.

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Times узнала детали «плана победы» Зеленского

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков

Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Военная операция на Украине Ленинградская область взятка
Материалы по теме
Мэра Апшеронска арестовали за взятку в ₽1,2 млн при ремонте моста
Политика
Экс-зампреда правительства Подмосковья арестовали по делу о взятке
Общество
Экс-главе иркутского минздрава дали 18 лет за взятки и злоупотребления
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 сентября
EUR ЦБ: 103,22 (-0,16) Инвестиции, 17:38 Курс доллара на 24 сентября
USD ЦБ: 92,92 (+0,34) Инвестиции, 17:38
В Запорожье и Миргороде прогремели взрывыПолитика, 23:37
Россиян предупредили о возможных телепомехах из-за активности СолнцаТехнологии и медиа, 23:31
Израильская операция в Ливане получила название «Стрелы севера»Политика, 23:08
Военная прокуратура утвердила обвинение по делу генерала Ивана ПоповаПолитика, 23:05
Ливанский журналист пострадал в прямом эфире от израильского удара. ВидеоПолитика, 22:50
Совершивший покушение на Трампа оставил записку с фразой «Я вас подвел»Политика, 22:48
Саперы Росгвардии нашли в Курской области дрон-приманкуПолитика, 22:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Калининграде американца приговорили к 6 годам по делу о похищении сынаОбщество, 22:35
Иск к экс-главе поселка в Ленобласти приостановили после ухода на фронтПолитика, 22:34
Израиль начал военную операцию с авиаударов по объектам «Хезболлы». ВидеоПолитика, 22:15
Суд приговорил экс-зампреда РБР Потапова к 7,5 годам за вывод активовОбщество, 22:11
Туск объявил о борьбе с бобрами в Польше из-за наводненияПолитика, 22:06
МИД рассказал о борьбе за освобождение россиян в ЧадеПолитика, 21:58
На собрании УЕФА подняли вопрос о допуске российских юниоровСпорт, 21:48