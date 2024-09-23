Суд приговорил экс-зампреда РБР Потапова к 7,5 годам за вывод активов

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Басманный районный суд Москвы приговорил к семи с половиной годам лишения свободы бывшего первого заместителя председателя правления Регионального банка развития (РБР) Вячеслава Потапова, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Топ-менеджера признали виновным по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса — присвоение или растрата. Также Потапов обязан выплатить штраф в размере 500 тыс. руб. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Второй фигурант дела Николай Рублев осужден по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса. Его приговорили к шести с половиной годам заключения за соучастие. С Потапова и Рублева взыскали более 720 млн руб. по иску Агентства по страхованию вкладов.

Банк России лишил лицензии РБР осенью 2015 года. Банк предоставлял недостоверную отчетность, был не способен удовлетворить требования кредиторов, направлял денежные средства в низкокачественные активы.

По версии следствия, Потапов в преддверии отзыва лицензии организовал сделки по отчуждению его активов в обмен на земельные участки в Московской области на заведомо невыгодных для РБР условиях. В результате банку был причинен ущерб на общую сумму свыше 2 млрд руб.