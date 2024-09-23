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Суд приговорил экс-зампреда РБР Потапова к 7,5 годам за вывод активов

Фото: РБК
Фото: РБК

Басманный районный суд Москвы приговорил к семи с половиной годам лишения свободы бывшего первого заместителя председателя правления Регионального банка развития (РБР) Вячеслава Потапова, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Топ-менеджера признали виновным по ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса — присвоение или растрата. Также Потапов обязан выплатить штраф в размере 500 тыс. руб. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

Второй фигурант дела Николай Рублев осужден по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса. Его приговорили к шести с половиной годам заключения за соучастие. С Потапова и Рублева взыскали более 720 млн руб. по иску Агентства по страхованию вкладов.

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Банк России лишил лицензии РБР осенью 2015 года. Банк предоставлял недостоверную отчетность, был не способен удовлетворить требования кредиторов, направлял денежные средства в низкокачественные активы.

По версии следствия, Потапов в преддверии отзыва лицензии организовал сделки по отчуждению его активов в обмен на земельные участки в Московской области на заведомо невыгодных для РБР условиях. В результате банку был причинен ущерб на общую сумму свыше 2 млрд руб.

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Региональный банк развития Басманный суд вывод активов
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