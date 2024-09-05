Суд начал банкротство экс-президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна

Суд запустил процедуру реструктуризации долга бывшего топ-менеджера «Открытия» Рубена Аганбегяна по требованию «Траста». Истец указывал на неисполнение условий мирового соглашения по делу о взыскании 289,5 млрд руб.

Рубен Аганбегян (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Арбитражный суд Москвы ввел начальную процедуру банкротства — реструктуризации долга — в отношении экс-президента банка «Открытие» Рубена Аганбегяна, ныне работающего в инфраструктурной компании «Нацпроектстрой», следует из данных в картотеке арбитражных дел.

С соответствующим иском 18 июня обратился банк непрофильных активов «Траст». Как сообщал РБК представитель финансовой организации, Аганбегян не исполнял условия мирового соглашения по делу о взыскании 289,5 млрд руб. убытков с бывшего руководства «ФК Открытие». По его словам, ответчик должен был погасить задолженность за счет продажи личного имущества и выплат из регулярного дохода, однако скрыл несколько объектов недвижимости и счета в банках США, Латвии и Армении.

РБК направил запрос в пресс-службу банка «Траст» и обратился за комментарием к Рубену Аганбегяну.

Аганбегян — сын экономиста Абела Аганбегяна. С 2012 по 2018 год входил в состав директоров ОАО «Открытие Холдинг» и был президентом банка «Открытие». Позднее работал в структурах ВЭБа, в 2020-м возглавил «Нацпроектстрой» — совместное предприятие по инфраструктурному строительству ВЭБа и Аркадия Ротенберга, его активы превышают 100 млрд руб.

В 2017 году Центробанк санировал «Открытие». На тот момент его основным акционером было АО «Открытие Холдинг» (66,7%), ключевым бенефициаром которого являлся Вадим Беляев с долей 19%. Аганбегяну принадлежали 7,96% акций.

Регулятор подал иск к бывшим топ-менеджерам банка «Открытия» на 289,5 млрд руб. из-за финансовой «дыры», которую был вынужден закрывать за счет собственных средств. В 2020 году суд его удовлетворил, а в 2022-м Аганбегян и «Открытие» заключили мировое соглашение по этим претензиям, условия которого не раскрывались.

Банк «Траст» аккумулировал непрофильные активы санированных Центробанком финансовых организаций и в том числе стал правопреемником «Открытия» по этому иску.