Сальдо пообещал поддержку семье главврача больницы Алешек после теракта
Власти Херсонской области окажут поддержку семье главврача больницы в Алешках, чья жена погибла при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
«Власти сделают все, что от них зависит, чтобы помочь и облегчить Вашу (врача Владимира Харлана. — РБК) боль», — написал Сальдо.
В результате атаки пострадал сам Харлан и его водитель, отметил глава региона.
Ранее глава правительства региона Андрей Алексеенко заявил, что в Алешках произошел теракт, направленный на главврача местной больницы Харлана. Доктор выжил, его супруга погибла. По словам Алексеенко, Харлана выслеживали целенаправленно. Врач организует помощь раненным при обстрелах жителям Алешек, добавил глава правительства.
Татьяна Бакальчук сменила фамилию
Times узнала детали «плана победы» Зеленского
Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID
На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков
Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины
Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины
Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы
В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов