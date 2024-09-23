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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо пообещал поддержку семье главврача больницы Алешек после теракта

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Сальдо
Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Власти Херсонской области окажут поддержку семье главврача больницы в Алешках, чья жена погибла при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Власти сделают все, что от них зависит, чтобы помочь и облегчить Вашу (врача Владимира Харлана. — РБК) боль», — написал Сальдо.

В результате атаки пострадал сам Харлан и его водитель, отметил глава региона.

Глава херсонского правительства заявил о теракте в Алешках
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Фото:Администрация Алешкинского муниципального округа

Ранее глава правительства региона Андрей Алексеенко заявил, что в Алешках произошел теракт, направленный на главврача местной больницы Харлана. Доктор выжил, его супруга погибла. По словам Алексеенко, Харлана выслеживали целенаправленно. Врач организует помощь раненным при обстрелах жителям Алешек, добавил глава правительства.

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Военная операция на Украине Херсонская область Владимир Сальдо
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