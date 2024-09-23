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Военная операция на Украине ,  
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Глава херсонского правительства заявил о теракте в Алешках

Алексеенко: в Алешках совершен теракт против главврача больницы
Сюжет
Военная операция на Украине
Целью атаки был главврач Владимир Харлан, он выжил, но погибла его жена
Фото: Администрация Алешкинского муниципального округа
Фото: Администрация Алешкинского муниципального округа

В городе Алешки Херсонской области произошел теракт, направленный против главврача местной больницы Владимира Харлана, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко. Врач выжил, но погибла его жена.

По словам Алексеенко, Харлана выслеживали целенаправленно. «Доктора, который сам ведет прием больных и на месте организует помощь раненым при обстрелах жителям Алешек. Выезжает во все населенные пункты не глядя на опасность. И просто пользуется огромным авторитетом людей», — написал премьер в своем телеграм-канале.

Он не уточнил, каким именно образом был совершен теракт.

Алешки находятся на левом берегу Днепра, в 5 км к юго-востоку от Херсона, который контролирует Украина. По состоянию на 2019 год там проживали 24,6 тыс. человек. Город неоднократно подвергался атакам со стороны ВСУ.

Херсонская область вместе с Запорожской областью, ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов в сентябре 2022 года.

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