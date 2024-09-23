Путин поручил Минобороны изучить вопрос о создании центра БПЛА в Якутии
Президент России Владимир Путин дал поручение Минобороны определить необходимость создания центра применения беспилотников в Якутии. Об этом говорится в опубликованном 20 сентября документе на сайте Кремля.
Решение о строительстве центра Минобороны должно будет принять совместно с исполнительными органами республики, говорится в документе. Ответственными за выполнение задачи назначили министра обороны Андрея Белоусова и главу Якутии Айсена Николаева.
Доклад о целесообразности создания комплекса должен быть представлен президенту до 1 ноября 2024 года. Поручение дано по итогам визита Путина в Якутию в июне.
19 сентября Путин на заседании военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения заявил, что до 2030 года в России создадут 48 особых научно-производственных центров по проектированию, испытанию и выпуску беспилотников. С 2024 года в России действует национальный проект «Беспилотные авиационные системы», который рассчитан до 2030 года, отметил президент.
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