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Общество ,  
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Успенская отсудила ₽90 тыс. у назвавшего ее попрошайкой Киркорова

Суд взыскал с Киркорова ₽90 тыс. в пользу Успенской за «попрошайку»
Любовь Успенская
Любовь Успенская (Фото: Шатохина Наталья / news.ru / Global Look Press)

Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск певицы Любови Успенской к артисту Филиппу Киркорову и взыскал с него 90 тыс. руб. за то, что тот назвал ее «попрошайкой», сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Частично удовлетворить исковые требования, взыскать с ответчика Киркорова компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей», — сказала судья. Кроме того, Киркорова обязали опровергнуть слова, сказанные в адрес Успенской.

РБК обратился за комментарием в Таганский суд Москвы.

Киркоров отсудил у Успенской ₽280 тыс. за «женоненавистника»
Общество
Филипп Киркоров

Ранее Киркоров отсудил у Успенской 280 тыс. руб. за то, что она во время интервью назвала его «женоненавистником» и обвинила в порочащем поведении. Певец прокомментировал слова коллеги в эфире МУЗ ТВ. Он рассказал, что подобное поведение ему «дико не понравилось» и он решил не прощать бывшую подругу. Певец добавил, что уважает женщин и когда дружит с ними — дарит подарки. Киркоров дарил подарки и Успенской, но она, по его словам, вскоре «посчитала это за должное». «Выклянчивала шмотки, подарки. Попрошайка», — сказал он.

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Любовь Успенская Филипп Киркоров Таганский суд Москвы защита чести и достоинства новости
Филипп Киркоров фото

Филипп Киркоров

певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
Любовь Успенская фото

Любовь Успенская

певица
24 февраля 1954 года
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