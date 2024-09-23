Успенская отсудила ₽90 тыс. у назвавшего ее попрошайкой Киркорова

Любовь Успенская (Фото: Шатохина Наталья / news.ru / Global Look Press)

Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск певицы Любови Успенской к артисту Филиппу Киркорову и взыскал с него 90 тыс. руб. за то, что тот назвал ее «попрошайкой», сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Частично удовлетворить исковые требования, взыскать с ответчика Киркорова компенсацию морального вреда в размере 90 тысяч рублей», — сказала судья. Кроме того, Киркорова обязали опровергнуть слова, сказанные в адрес Успенской.

РБК обратился за комментарием в Таганский суд Москвы.

Ранее Киркоров отсудил у Успенской 280 тыс. руб. за то, что она во время интервью назвала его «женоненавистником» и обвинила в порочащем поведении. Певец прокомментировал слова коллеги в эфире МУЗ ТВ. Он рассказал, что подобное поведение ему «дико не понравилось» и он решил не прощать бывшую подругу. Певец добавил, что уважает женщин и когда дружит с ними — дарит подарки. Киркоров дарил подарки и Успенской, но она, по его словам, вскоре «посчитала это за должное». «Выклянчивала шмотки, подарки. Попрошайка», — сказал он.