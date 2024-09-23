Балицкий сообщил об обстреле школы в Каменке-Днепровской

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию школьного стадиона в городе Каменка-Днепровская, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в телеграм-канале.

«На момент обстрела в здании школы находились 148 человек, из них 106 детей. Сейчас все дети покинули школу и находятся в безопасном месте. Пострадавших нет», — написал глава региона.

Школу и стадион оцепили, на месте обстрела работают сотрудники оперативных служб.

Запорожская область регулярно подвергается обстрелам. В частности, под удар попадают территории рядом с Запорожской АЭС.

21 сентября беспилотник ВСУ ударил по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару. В результате атаки был выведен из строя трансформатор подстанции «Заря» — она находится в непосредственной близости от ЗАЭС. Чтобы обеспечить безопасную работу станции, сотрудники задействовали резервную схему питания объектов инфраструктуры АЭС.