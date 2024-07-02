МВД: в Москве задержали мужчину за татуировку с фразой о русском военном корабле

В Москве задержали мужчину за татуировку о русском военном корабле

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В Москве задержали мужчину из-за татуировки, которая дискредитирует российскую армию, сообщает пресс-служба главка МВД по Москве.

В ведомстве отметили, что поводом для разбирательств стало видео с 32-летним жителем Тульской области, который «сделал себе на шее татуировку с нецензурным выражением в адрес Вооруженных сил» России.

По информации телеграм-каналов Baza и «Осторожно, новости», задержанный — Степан Зимин, на его шее набита татуировка с фразой о русском военном корабле.

Мужчину задержали по месту временного проживания и доставили в отделение полиции, уточнили в МВД. Там он записал видео с извинениями и пообещал свести татуировку.

Против мужчины составили протоколы по статье о мелком хулиганстве — ч. 2 ст. 20.1 КоАП, а также о публичных действиях, направленных на дискредитацию армии — ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП, добавили в пресс-службе.

Зимин — фигурант «болотного дела» (дела о беспорядках на Болотной площади в 2012 году). Тогда его по обвинению в участии в беспорядках и применении насилия к представителю власти приговорили к 3,5 годам колонии общего режима, на свободу он вышел в 2015 году.