 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгородской области три человека погибли в результате обстрела

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Три жителя Шебекинского городского округа погибли из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Жертвами атаки стали жители села Архангельское, в том числе ребенок, уточнил он.

«От вражеского удара погибли жители — двое взрослых и подросток. Это невосполнимая утрата для всех нас. <...> Предварительно, ранены два мирных жителя, один из которых — ребенок», — написал глава региона.

Мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу, у него диагностирована минно-взрывная травма и осколочные ранения. Взрослого пострадавшего с ранением грудной клетки и осколочным ранением бедра направили в областную клиническую больницу.

Гладков сообщил о 15 раненых при обстрелах Белгородской области за день
Политика
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

Белгородская область ежедневно попадает под удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Только 22 сентября в результате обстрелов со стороны Украины были ранены 15 человек. 13 пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Times узнала детали «плана победы» Зеленского

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков

Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Белгородская область Военная операция на Украине ВСУ
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Гладков сообщил о 15 раненых при обстрелах Белгородской области за день
Политика
Украинский дрон атаковал город Губкин в Белгородской области
Политика
В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
Вместо Jira и Nexus: чем заменить привычные платформы для разработкиТренды, 17:27
Мосбиржа с 1 октября допустила к торгам акции компании «Аренадата»Инвестиции, 17:24
Один из крупнейших майнинг-пулов провел ребрендинг. Что нового в отраслиКрипто, 17:22
МИД заявил о неизменной позиции по ядерным испытаниямПолитика, 17:21
В Белгородской области три человека погибли в результате обстрелаПолитика, 17:19
Toyota, Hyundai и Kia: сколько стоили популярные кроссоверы 3 года назадАвто, 17:08
Гладков заявил о наличии плана на случай своей гибелиПолитика, 17:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Японские истребители использовали ИК-ловушки при контакте с Ил-38 РоссииПолитика, 17:04
По делу Тимура Иванова арестовали особняк в центре МосквыОбщество, 16:49
Relevo узнало, что УЕФА признал ошибку судьи на Евро в пользу ИспанииСпорт, 16:45
МИД предупредил о риске для окружающей среды от атак ВСУ на Крымский мостПолитика, 16:45
В России ввели стандарт защиты ипотечных заемщиков. Что это значитНедвижимость, 16:34
Дуров заявил о готовности раскрывать данные пользователей по запросуТехнологии и медиа, 16:31
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 16:30