В Белгородской области три человека погибли в результате обстрела

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Три жителя Шебекинского городского округа погибли из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Жертвами атаки стали жители села Архангельское, в том числе ребенок, уточнил он.

«От вражеского удара погибли жители — двое взрослых и подросток. Это невосполнимая утрата для всех нас. <...> Предварительно, ранены два мирных жителя, один из которых — ребенок», — написал глава региона.

Мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу, у него диагностирована минно-взрывная травма и осколочные ранения. Взрослого пострадавшего с ранением грудной клетки и осколочным ранением бедра направили в областную клиническую больницу.

Белгородская область ежедневно попадает под удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Только 22 сентября в результате обстрелов со стороны Украины были ранены 15 человек. 13 пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.