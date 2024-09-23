В Белгородской области три человека погибли в результате обстрела
Три жителя Шебекинского городского округа погибли из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Жертвами атаки стали жители села Архангельское, в том числе ребенок, уточнил он.
«От вражеского удара погибли жители — двое взрослых и подросток. Это невосполнимая утрата для всех нас. <...> Предварительно, ранены два мирных жителя, один из которых — ребенок», — написал глава региона.
Мальчика доставили в детскую областную клиническую больницу, у него диагностирована минно-взрывная травма и осколочные ранения. Взрослого пострадавшего с ранением грудной клетки и осколочным ранением бедра направили в областную клиническую больницу.
Белгородская область ежедневно попадает под удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Только 22 сентября в результате обстрелов со стороны Украины были ранены 15 человек. 13 пострадавших госпитализировали, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
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