Китайский самолет впервые нарушил воздушное пространство Японии
Силы самообороны Японии поднимали истребители из-за нарушения воздушного пространства китайским самолетом-разведчиком Y-9, сообщает японское Минобороны.
По данным ведомства, инцидент произошел в районе островов Дандзё (префектура Нагасаки) в 11:29 по местному времени (05:29 мск). Китайский самолет находился в воздушном пространстве страны около двух минут.
Как отмечают Nikkei Asia и Kyodo, это первое нарушение воздушного пространства Японии китайским самолетом.
Замглвы МИД Японии Масатака Окано вызвал временного поверенного в делах Китая в Токио Ши Эйя, чтобы заявить протест и потребовать принять меры, чтобы подобные инциденты не повторились.
Отношения Китая и Японии находятся на критическом этапе, им предстоит либо «продвигаться вперед, либо остаться позади», заявил в конце июля глава китайского МИДа Ван И японскому коллеге Ёко Камикаве.
Отношения между странами обострились в том числе из-за территориальных претензий в Восточно-Китайском море, в частности островов Дяоюйдао (известных в Японии как Сенкаку), а также недовольства Пекина решением Токио разрешить сброс очищенной воды с поврежденной АЭС «Фукусима» в море.
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