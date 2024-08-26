Китайский самолет впервые нарушил воздушное пространство Японии

Самолет-разведчик Y-9 (Фото: mod.go.jp)

Силы самообороны Японии поднимали истребители из-за нарушения воздушного пространства китайским самолетом-разведчиком Y-9, сообщает японское Минобороны.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе островов Дандзё (префектура Нагасаки) в 11:29 по местному времени (05:29 мск). Китайский самолет находился в воздушном пространстве страны около двух минут.

Как отмечают Nikkei Asia и Kyodo, это первое нарушение воздушного пространства Японии китайским самолетом.

Замглвы МИД Японии Масатака Окано вызвал временного поверенного в делах Китая в Токио Ши Эйя, чтобы заявить протест и потребовать принять меры, чтобы подобные инциденты не повторились.

Отношения Китая и Японии находятся на критическом этапе, им предстоит либо «продвигаться вперед, либо остаться позади», заявил в конце июля глава китайского МИДа Ван И японскому коллеге Ёко Камикаве.

Отношения между странами обострились в том числе из-за территориальных претензий в Восточно-Китайском море, в частности островов Дяоюйдао (известных в Японии как Сенкаку), а также недовольства Пекина решением Токио разрешить сброс очищенной воды с поврежденной АЭС «Фукусима» в море.