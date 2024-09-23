Супруга Сергея Шнурова Ольга подала на развод

Ольга Абрамова и Сергей Шнуров (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Супруга основателя группы «Ленинград» Сергея Шнурова Ольга подала на развод. Карточка с данным по иску о расторжении брака появилась на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы.

Для сторон процесса назначили беседу на 3 октября, указано в карточке.

РБК обратился за комментарием к представителю Сергея Шнурова.

Это четвертый бракоразводный процесс для шоумена. С Ольгой Абрамовой музыкант состоял в браке с 2018 года.

Летом 2021 года у пары родился сын. Через год у супругов родился еще один ребенок. Всего у Шнурова четверо детей.

Ольге Абрамовой 33 года, по профессии она искусствовед. Ее отец — уральский бизнесмен и гендиректор дорожно-строительной компании «ВАД» Валерий Абрамов.

С предыдущей женой — Матильдой Шнуровой — основатель «Ленинграда» прожил восемь лет.