Супруга Сергея Шнурова Ольга подала на развод
Супруга основателя группы «Ленинград» Сергея Шнурова Ольга подала на развод. Карточка с данным по иску о расторжении брака появилась на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы.
Для сторон процесса назначили беседу на 3 октября, указано в карточке.
РБК обратился за комментарием к представителю Сергея Шнурова.
Это четвертый бракоразводный процесс для шоумена. С Ольгой Абрамовой музыкант состоял в браке с 2018 года.
Летом 2021 года у пары родился сын. Через год у супругов родился еще один ребенок. Всего у Шнурова четверо детей.
Ольге Абрамовой 33 года, по профессии она искусствовед. Ее отец — уральский бизнесмен и гендиректор дорожно-строительной компании «ВАД» Валерий Абрамов.
С предыдущей женой — Матильдой Шнуровой — основатель «Ленинграда» прожил восемь лет.
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