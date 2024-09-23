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Война Израиля с ХАМАС ,  
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ЦАХАЛ предупредила об авиаударах по востоку Ливана

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупреждает мирных жителей долины Бекаа на востоке Ливана об авиаударах по объектам шиитской группировки «Хезболла» в регионе, заявил представитель вооруженных сил еврейского государства Даниэль Хагари.

«Это предупреждение адресовано деревням в долине Бекаа. Я настоятельно призываю ливанских жителей деревень в долине Бекаа, которые находятся внутри домов или вблизи домов, где хранятся ракеты и оружие, немедленно покинуть их! Для вашей безопасности», — заявил Хагари на брифинге для журналистов. По его словам, ЦАХАЛ нанесет удары по объектам «Хезболлы» уже в самое ближайшее время.

Ранее в понедельник ЦАХАЛ также призвала жителей долины Бекаа покинуть свои дома, если в них хранится оружие «Хезболлы». Предупреждение было также продублировано на арабском языке: представитель израильской армии Авичай Адри уточнил, что у жителей окрестных деревень осталось всего два часа на эвакуацию, прежде чем ЦАХАЛ нанесет авиаудары.

Хагари также отметил, что ЦАХАЛ нанесла удары только по тем зданиям на юге Ливана, где хранились дроны и оружие, которые планировалось использовать для атак на Израиль. Отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли Израиль наземную операцию в Ливане, Хагари ответил, что ЦАХАЛ пока только приступила к широкомасштабным авиаударам по «Хезболле».

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Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль Ливан Хезболла авиаудар
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