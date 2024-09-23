Власти Южной Кореи объяснили причину отказа во въезде группе россиян
Дипломаты получили от властей Южной Кореи разъяснения, почему группе россиян отказали во въезде в страну и запретили сходить с парома в Тонхэ, сообщило посольство России в республике.
Ранее 16 пассажиров парома, прибывшего из Владивостока, не смогли попасть в Корею из-за отказа во въезде. По данным южнокорейской стороны, они не смогли предоставить информацию о подтвержденных источниках доходов и маршруте перемещения, из-за чего их заподозрили в намерении нелегально работать в стране.
«В настоящее время указанные лица продолжают находиться на пароме, где получают трехразовое питание. Жалоб на условия содержания у них не имеется», — сообщили в российском диппредставительстве. Граждане покинут Тонхэ 24 сентября на регулярном пароме, добавили в посольстве.
Один из пассажиров ранее рассказал vl.ru, что поехал в Южную Корею как турист. У него есть электронное разрешение на въезд K-ETA и другие документы, но ему, как и другим, отказали во въезде «без всяких объяснений».
Россияне, получившие разрешение K-ETA, могут въехать в Корею без визы. Оно дает право на нахождение в стране тем, кто не планирует работать, учиться или проживать там. Без визы в Южной Корее можно находиться не более 60 дней единовременно и не более 90 дней в течение полугода. При этом миграционная служба может не впустить в страну любого гражданина России, «чье пребывание сочтет нежелательным», и «не обязана давать мотивированный ответ по причинам отказа», говорится на сайте генконсульства.
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