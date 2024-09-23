Байден на встрече с Моди забыл, кого нужно представить
Президент США Джо Байден растерялся во время пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает Fox News.
Инцидент произошел в Уилмингтоне, штат Делавэр. Байден поблагодарил всех присутствующих и спросил: «Кого я представляю следующим?» Спустя несколько секунд Моди, который сидел на сцене за президентом, вышел к микрофону. Его объявила ведущая мероприятия.
Байден неоднократно допускал оговорки в своих выступлениях. В частности, на встрече с Моди в июне 2023 года он перепутал его должность и назвал президентом Индии. Республиканцы используют ошибки демократа Байдена в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение возможности главы государства продолжать управлять страной.
В июне Байден вышел из предвыборной гонки, назвав своим преемником вице-президента Камалу Харрис. Ее соперник — бывший глава США, республиканец Дональд Трамп. Выборы назначены на 5 ноября. Согласно усредненным данным опросов, по состоянию на 23 сентября кандидат от демократов лидирует с 48,4%. За Трампа голоса готовы отдать 45,5% потенциальных избирателей.
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