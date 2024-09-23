 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Байден на встрече с Моди забыл, кого нужно представить

Нарендра Моди и Джо Байден
Нарендра Моди и Джо Байден (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Джо Байден растерялся во время пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает Fox News.

Инцидент произошел в Уилмингтоне, штат Делавэр. Байден поблагодарил всех присутствующих и спросил: «Кого я представляю следующим?» Спустя несколько секунд Моди, который сидел на сцене за президентом, вышел к микрофону. Его объявила ведущая мероприятия.

Байден перепутал Путина с Трампом, говоря об Украине
Политика

Байден неоднократно допускал оговорки в своих выступлениях. В частности, на встрече с Моди в июне 2023 года он перепутал его должность и назвал президентом Индии. Республиканцы используют ошибки демократа Байдена в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение возможности главы государства продолжать управлять страной.

В июне Байден вышел из предвыборной гонки, назвав своим преемником вице-президента Камалу Харрис. Ее соперник — бывший глава США, республиканец Дональд Трамп. Выборы назначены на 5 ноября. Согласно усредненным данным опросов, по состоянию на 23 сентября кандидат от демократов лидирует с 48,4%. За Трампа голоса готовы отдать 45,5% потенциальных избирателей.

Татьяна Бакальчук сменила фамилию

Times узнала детали «плана победы» Зеленского

Роспотребнадзор рассказал о быстром распространении нового варианта COVID

На трассе М-11 запустили движение полностью беспилотных грузовиков

Когда аренда жилья подешевеет. 4 возможные причины

Шрёдер рассказал о «южнотирольском решении» конфликта России и Украины

Шольц отказался поставлять Украине ракеты, способные долететь до Москвы

В Hamster Kombat обновили правила раздачи токенов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Джо Байден США Нарендра Моди оговорки
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Байден заявил, что не принимал решения об ударах Украины вглубь России
Политика
Bloomberg узнал, о чем Зеленский попросит Байдена на встрече в Вашингтоне
Политика
WSJ узнала, что в США не ожидают сделки Израиля и ХАМАС при Байдене
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13) Инвестиции, 20 сен, 17:42 Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11) Инвестиции, 20 сен, 17:42
В Подмосковье частный самолет аварийно сел в русло ОкиОбщество, 15:59
Какие страны Россия считает навязывающими «деструктивные» ценности. КартаПолитика, 15:58
В Ливане заявили о сотне погибших после ударов ИзраиляПолитика, 15:51
Дом семьи в Красноярском крае перед отравлением обрабатывали дихлофосомОбщество, 15:49
Берите пример с Airbnb и Ikea: что они изучают при выходе на новые рынкиPro, 15:41
Капитан «Барселоны» выбыл на несколько месяцев из-за травмы коленаСпорт, 15:40
В Литве начался цикл плановых военных ученийПолитика, 15:36
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ЦАХАЛ предупредила об авиаударах по востоку ЛиванаПолитика, 15:33
Важные события недели для криптовалют. Чего ждут инвесторыКрипто, 15:29
Власти Южной Кореи объяснили причину отказа во въезде группе россиянПолитика, 15:24
Житель Крыма получил 12 лет за подготовку убийства министраПолитика, 15:22
Токены ИИ-проектов стали лидерами роста. Какие монеты подорожали большеКрипто, 15:20
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 15:20
Аршавин посоветовал, как Соболеву справиться с нелюбовью фанатов «Зенита»Спорт, 15:15