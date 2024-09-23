В Якутии главой министерства по делам молодежи назначили Героя России

Айсен Николаев и Игорь Юргин (Фото: aisen_nikolaev / Telegram)

Министром по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии стал Герой России Игорь Юргин, сообщил глава региона Айсен Николаев в своем телеграм-канале.

По его словам, бывший министр Петр Шамаев принял важное решение — «встать на защиту Родины, заключив контракт на военную службу». Николаев отметил, что этот шаг является ярким примером «истинного патриотизма и гражданской ответственности». Его место и займет Юргин, «чьи подвиги и несгибаемая воля служат источником вдохновения для каждого из нас», добавил глава Якутии.

Юргину 29 лет, он уроженец Нижнего Куранаха Алданского района Якутии. Он является командиром штурмового отряда российской армии в звании майора. Юргин стал Героем России в 2024 году, до этого он получил орден Мужества, медаль «За отвагу» и наградное именное оружие — пистолет Ярыгина.

Юргин прошел отбор на программу «Время героев», она призвана готовить кадры для госслужбы из числа ветеранов и участников военной операции на Украине.

Еще один участник «Времени героев» Заур Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя, говорится в сообщении в телеграм-канале программы. По словам Гурциева, программа была очень насыщенная, что дало необходимый багаж знаний для перевода на государственную гражданскую службу. Гурциев — уроженец Ставрополя, в 2019 году он возглавил центр боевого управления и взаимодействия авиации с сухопутными войсками.