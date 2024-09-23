В Литве начался цикл плановых военных учений
Плановые военные учения проходят с 23 по 26 сентября в Литве. Об этом сообщает пресс-служба литовской армии.
Тренировки военнослужащих состоятся на нескольких участках. В трех районах Вильнюса в темное время суток на закрытых территориях военные будут использовать имитационные боеприпасы.
Со вторника, 24 сентября, на трех полигонах страны начнутся международные учения подразделений огневой поддержки «Огненный гром — 2024».
«В ходе учений будет координироваться и осуществляться массовая эвакуация экипажа и пассажиров судна. <...> С судна будут эвакуированы более 120 человек с помощью правительственных и неправительственных организаций», — говорится в сообщении.
В Клайпеде будет наблюдаться значительная активность военных и гражданских сил, а также пролетит вертолет ВВС, предупредила пресс-служба армии.
Кроме того, по всей стране проверят работу мобилизационной системы. Цель тренировок — изучить детали работы системы в критических ситуациях. В учениях примут участие около 1 тыс. государственных служащих и должностных лиц.
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