Умер записавший с ABBA «Dancing queen» барабанщик Роджер Палм

Роджер Палм (Фото: roger.palm.96 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Шведский барабанщик Роджер Палм, работавший с несколькими известными музыкантами, в том числе с группой ABBA, умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на заявление семьи Палма.

По словам родственников, музыкант умер от последствий болезни Альцгеймера.

Музыкальная карьера Роджера Палма начала активно развиваться в 1970-х годах. С группой ABBA он записал несколько песен, среди них — Dancing queen, Mamma mia, Thank you for the music, Take a chance on me.

Постоянными участниками ABBA являются Бенни Андерссон, Анни-Фрид Рёйс (Лингстад), Бьорн Ульвеус и Агнета Фельтскуг. Роджер Палм был приглашенным музыкантом.

Также барабанщик участвовал в создании песни Satellit для шведского певца Теда Гардестада.

Кроме того, Палм был участником поп-групп Gimmicks, Beatmakers и Moonlighters, а также выступал в качестве джазового барабанщика.