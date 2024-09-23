В Кремле отказались комментировать события вокруг Wildberries

События вокруг маркетплейса Wildberries, включая стрельбу около офиса компании в центре Москвы, не являются темой для комментариев Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы не считаем это темой для наших комментариев. Упомянутые вами события сейчас расследуются следственными органами, этим занимаются правоохранительные органы», — сказал он.

Пресс-секретарь также не стал комментировать слияние Wildberries и крупнейшего в стране оператора наружной рекламы группы Russ. «Скажем так: [это] деловые процессы, бизнес-процессы, которые не нуждаются в наших комментариях», — добавил Песков.

Стрельба около офиса Wildberries в центре Москвы произошла 18 сентября на территории бизнес-центра «Романов двор». В результате два охранника офиса погибли.

По данным представителей Wildberries, стрельбу открыли вооруженные люди, сопровождавшие Владислава Бакальчука — мужа основательницы маркетплейса Татяны Бакальчук. Сам он заявлял, что пришел на переговоры с РВБ — объединенной компании Wildberries и Russ, но его супруга и компания это опровергли.

Вооруженному нападению в тот день также подвергся офис в бизнес-центре «Искра-парк» у станции метро «Динамо», их вывела полиция, сообщили в РВБ.

В рамках дела арестовали 30 человек, еще 19 получили административные аресты за неповиновение полиции. Бакальчука задержали после стрельбы, 20 сентября он заявил, что находится дома и что с ним «все в порядке».

Video