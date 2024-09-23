В Одессе назвали кадры силовой мобилизации снятыми «по заказу»

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Сотрудники правоохранительных органов занимаются теми, кто «по заказу» снимает видео силовой мобилизации, заявил начальник Одесского областного территориального центра комплектования (ТЦК, так в стране называются военкоматы) Юрий Пуйко, передает издание «Страна».

Военнообязанные специально начинают «играть на публику, на руку врагу», рассказал он. «В это время по указанию или по заказу кто-то производит видеосъемку», — добавил Пуйко. По его словам, количество случаев силовой мобилизации в последнее время снизилось.

Всеобщая мобилизация на Украине проходит с 25 февраля 2022 года. В мае 2024-го ее ужесточили: обязали мужчин носить с собой военный билет, возраст призыва снизили с 27 до 25 лет, а также отменили понятие «ограниченно годен к службе».

Видео с жесткими действиями сотрудников ТЦК, задерживающих украинских мужчин зачастую с применением силы, регулярно появляются в СМИ и соцсетях. Например, в середине июня сотрудники Киевского районного ТЦК в Одессе задержали врачей скорой помощи, поскольку решили, что те пытаются помочь бежать одному из мобилизованных.

В ВСУ ранее заявили, что «значительная часть» таких роликов — постановочные. Их снимают на территории России, добавили там. Президент России Владимир Путин заявил осенью 2023 года, что на Украине происходит «насильственная мобилизация». «Там одна волна за другой, я уже не знаю, кого они сейчас будут мобилизовывать», — отметил он.