Суд арестовал экс-зампреда правительства Приморья Елену Пархоменко

Бывшего заместителя председателя правительства Приморского края Елену Пархоменко арестовали по делу о превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС со ссылкой на Приморский краевой суд.

В отношении бывшей чиновницы заведено дело по п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной заинтересованности). Пархоменко грозит до дести лет лишения свободы.

Фрунзенский районный суд Владивостока отправил ее под стражу на месяц — до 21 октября 2024 года.

Пархоменко на посту зампреда краевого правительства курировала вопросы ЖКХ, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды, газоснабжения и энергетики, тарифообразования и государственного жилищного контроля. В октябре 2023 года ее и приморского министра жилищно-коммунального хозяйства Владимира Бабича уволили.

В правительстве Приморья тогда отметили, что у главы региона Олега Кожемяко было «много претензий» к руководству краевого ЖКХ, регулярные жалобы на эту сферу также поступали от жителей. В частности, люди жаловались на проблемы в области капитального ремонта, газоснабжения и вывоза мусора.