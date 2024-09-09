Чиновнику мэрии Курска объявили выговор из-за баннера с бойцом ВСУ
Исполняющему обязанности главы комитета архитектуры и градостроительства администрации Курска Дмитрию Казимирику объявили выговор из-за халатности при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера, заявил мэр города Игорь Куцак в телеграм-канале.
«В отношении исполняющего обязанности председателя комитета архитектуры и градостроительства Курска Дмитрия Казимирика объявлен выговор с занесением в личное дело в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера», — написал градоначальник.
В мэрии уточнили, что речь идет о баннере с призывом на службу по контракту, на котором изображен военный в украинской форме. Он держит на руках ребенка, на баннере размещена подпись «За наших» и указан адрес пункта набора в Курске. «Перепутали. Картинку взяли из интернета. Баннер уже демонтирован», — рассказали «РИА Новости» в мэрии.
РБК обратился за комментарием в офис мэра Курска.
В начале августа после рекомендации президента России Владимира Путина власти Курской области увеличили единовременную выплату при заключении контракта на военную службу со 100 до 400 тыс. руб.
В конце августа на фоне нападения ВСУ на Курскую область губернатор Алексей Смирнов объявил о создании в регионе добровольческого отряда «Барс — Курск», задачей которого станет «поддержание правопорядка.
После вторжения украинских войск в регионе ввели режим ЧС федерального значения и КТО. Из приграничных территорий выехали более 120 тыс. жителей, а всего эвакуировать необходимо около 180 тыс. человек, говорил Смирнов. По его словам, по состоянию на 12 августа под контролем ВСУ были 28 населенных пунктов.
Минобороны России регулярно отчитывается об отражении атак ВСУ в Курской области. По данным ведомства, украинская сторона за время боев в регионе потеряла более 11,4 тыс. военных.
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