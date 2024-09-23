Полянский заявил, что Украину ставят «во главу угла» в дискуссиях ООН

Полянский: конфликт на Украине ставят во главу угла во всех дискуссиях ООН

Конфликт на Украине хотят поставить на первое место при обсуждении в ООН каждого вопроса, несмотря на наличие в мире других острых кризисов, заявил «РИА Новости» заместитель постпреда России при международной организации Дмитрий Полянский.

«Они, очевидно, хотят поставить Украину во главу угла каждого вопроса, который обсуждает ООН. Это очень странно, потому что происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке и в секторе Газа», — сказал Полянский, комментируя предстоящую высокую неделю Генассамблеи ООН.

10 сентября открылась 79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Неделя высокого уровня является главным мероприятием года в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке. В этом году она пройдет с 24 по 30 сентября, с перерывом на воскресенье — 29 сентября.

Для участия в заседании Генассамблеи в США прибыл президент Украины Владимир Зеленский. В ходе визита он также планирует встретиться с американским лидером Джо Байденом и предоставит ему свой «план победы».

Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, он выступит в Генеральной Ассамблее 28 сентября.

Полянский, отвечая на вопрос, видели ли российские представители план украинского президента и были ли они приглашены на его обсуждение, ответил отрицательно. «Мы не знаем, что планирует Зеленский, и вокруг его пребывания здесь много шума относительно того, что он собирается предлагать или не собирается», — добавил он.

Президент Украины рассказал о намерении представить США «план победы» в конце лета. Он отметил, что в этот план входит Курская область, в которую в начале августа вторглись ВСУ. В Кремле в ответ заметили, что Россия добьется успеха в военной операции вне зависимости от заявлений Киева о существовании «плана победы над Россией».