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Военная операция на Украине ,  
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Украинский дрон атаковал город Губкин в Белгородской области

Гладков: дрон атаковал город Губкин в Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине

Город Губкин в Белгородской области подвергся атаке беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате падения дрона были повреждены десять легковых машин, а также остекление шести квартир в трех многоквартирных домах. По предварительной информации, при атаке никто не пострадал.

Губкин — административный центр Губкинского района, город расположен в северо-восточной части региона вблизи Старого Оскола. В нем проживают около 85 тыс. человек.

В Курской и Белгородской областях объявили опасность атаки дронов
Политика

Ранее в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников, сигнал тревоги звучал около полутора часов. На момент сообщения Гладкова опасность уже отменили.

Опасность атаки дронов в ночь на 23 сентября также объявляли в Курской и Воронежской областях. Кроме того, около полуночи ПВО сбила три беспилотника в Ростовской области. Губернатор Василий Голубев сообщил, что после падения обломков в поле вблизи города Каменск-Шахтинский загорелась сухая трава.

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Белгородская область Вячеслав Гладков беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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