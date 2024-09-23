Украинский дрон атаковал город Губкин в Белгородской области

Город Губкин в Белгородской области подвергся атаке беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

В результате падения дрона были повреждены десять легковых машин, а также остекление шести квартир в трех многоквартирных домах. По предварительной информации, при атаке никто не пострадал.

Губкин — административный центр Губкинского района, город расположен в северо-восточной части региона вблизи Старого Оскола. В нем проживают около 85 тыс. человек.

Ранее в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников, сигнал тревоги звучал около полутора часов. На момент сообщения Гладкова опасность уже отменили.

Опасность атаки дронов в ночь на 23 сентября также объявляли в Курской и Воронежской областях. Кроме того, около полуночи ПВО сбила три беспилотника в Ростовской области. Губернатор Василий Голубев сообщил, что после падения обломков в поле вблизи города Каменск-Шахтинский загорелась сухая трава.