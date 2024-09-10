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В Пермском крае топором зарубили начальника территориального отдела СК

В Пермском крае неизвестный зарубил топором главу территориального отдела регионального СК. Подозреваемого уже задержали. По данным «Коммерсанта» и «Известий», преступление было совершено на почве ревности
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Пермском крае по факту убийства сотрудника регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью), подозреваемый задержан, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным «Коммерсанта» и 59.RU, погибший — глава Свердловского отдела СК по Пермскому краю Евгений Середкин. Источники изданий уточнили, что смерть наступила от ударов топором. Тело нашли минувшей ночью. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания.

«Коммерсантъ» уточняет, что в качестве одного из мотивов преступления рассматривается ревность. Об этом же сообщает источник «Известий». По его словам, убийцей является гражданский муж бывшей жены Середкина.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю управления СК по Пермскому краю предоставить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Как пишет 59.ru, Середкин начинал свою карьеру в СК как следователь УВД Дзержинского района, затем был оперуполномоченным, а после работал в следственном отделе на транспорте. Какое-то время Середкин работал в Соликамске, потом перевелся обратно в Пермь на должность следователя в Мотовилихинский отдел СК Прикамья. Отдел Свердловского района он возглавил в прошлом году.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
топор убийство Следственный комитет ревность уголовное дело
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