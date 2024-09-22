Автомобиль сопровождения российского посла в Пакистане подорвался на мине

Машина полиции, сопровождавшая послов из 12 государств, подорвалась на мине в северном регионе Пакистана. Один полицейский погиб, еще несколько получили ранения, никто из дипломатов не пострадал

Альлберт Хорев (Фото: МИД России)

Автомобиль сопровождения делегации, в которой был посол России Альберт Хорев, подорвался на мине в Пакистане, ранены полицейские, никто из дипломатов не пострадал. Об этом сообщили в посольстве России в Исламабаде.

«По пути из города Мингора в отель автомобиль сопровождения подорвался на мине. Несколько полицейских получили ранения. Представители дипкорпуса не пострадали», — говорится в сообщении.

Как уточнили газете Daily Pakistan в местной полиции, взорвалась машина полиции, сопровождавшая послов из 12 государств в сторону курорта Малам-Джаббы. В результате были ранены четверо полицейских, один из которых скончался в больнице. Предполагаемая причина взрыва — бомба с дистанционным запуском.

Пакистанский портал DawnNews пишет, что пока никто из террористических группировок не взял на себя ответственность за нападение. Атаку уже осудил президент Пакистана Асиф Али Зардари, заявив, что «террористические элементы являются врагами не только страны и нации, но и всего человечества».