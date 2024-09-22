Минобороны сообщило, что ВСУ потеряли в Курской области 380 человек

Фото: Минобороны России

За последние сутки ВСУ потеряли 380 человек и 11 единиц бронетехники, в том числе два танка и девять боевых бронированных машин, сообщает Минобороны в телеграм-канале.

Кроме того, российские военные уничтожили три артиллерийских орудия ВСУ, станцию радиоэлектронной борьбы, инженерную машину разминирования и 14 автомобилей.

Ведомство также сообщает, что ВС России предотвратили три попытки украинских военных прорваться через границу в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Тогда пять военнослужащих ВСУ сдались в плен, до 40 человек были убиты и ранены.

Боевые действия в Курской области продолжаются с утра 6 августа. Тогда украинские военные предприняли попытку прорваться на территорию региона. С того момента Минобороны регулярно отчитывается о потерях ВСУ в области.

Так, накануне подразделения группировки войск «Север» сорвали попытки контратак ВСУ в направлении деревни Камышевка и села Любимовка в Курской области.

В результате украинские военные потеряли до 20 человек убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля, сообщило тогда ведомство.