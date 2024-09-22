Семья Маслякова написала заявление в полицию из-за разгрома могилы

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Администрация Новодевичьего кладбища и семья Александра Маслякова подали заявление в полицию после разгрома могилы телеведущего неизвестным, сообщили в телеграм-канале КВН.

Вечером 22 сентября молодой человек в синей толстовке разгромил могилу Маслякова, вырвал из нее крест, разбросал цветы и переместил фотографии.

В пресс-службе КВН уточнили, что крест на могиле Маслякова уже восстановлен, также приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на территории кладбища.

По данным телеграм-канала Mash, вандалом оказался 19-летний Кирилл К., он был в сильном наркотическом опьянении и никак не связан с КВН. SHOT пишет, что молодой человек страдал от психического расстройства и тяжело воспринял смерть телеведущего. Охране кладбища удалось своими силами скрутить вандала, после чего его передали полиции.

Ведущий КВН умер 8 сентября, ему было 82 года. Карьера Маслякова на телевидении началась в 1964 году. Тогда же он стал ведущим юмористической программы. Последние две игры провел в 2022-м, когда вторично заболел коронавирусом и был вынужден уйти на самоизоляцию. По данным Mash, после перенесенной болезни у Маслякова обнаружили неоперабельную опухоль в легких. Перед смертью он находился в отделении паллиативной помощи столичной больницы в Москве в окружении семьи, писала «Комсомольская правда».