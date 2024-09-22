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Общество ,  
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Во время снегопада в ЮАР погибла женщина

Фото: kzncogta / X
Фото: kzncogta / X

Женщина погибла из-за переохлаждения во время сильного снегопада в ЮАР, сообщает южноафриканское издание IOL.

Она ехала в такси, которое застряло в пробке из-за непогоды. Женщина потеряла сознание в результате переохлаждения, и ей срочно потребовалась медицинская помощь.

«По дороге в больницу состояние пациента быстро ухудшилось. Были проведены все необходимые реанимационные мероприятия, но, к сожалению, по прибытии в больницу пациент был объявлен умершим», — передает издание слова представителя медицинской службы Midlands EMS Роланда Робертсона.

Южную Африку накрыл сильный снегопад. Видео
Общество

Сильный снегопад накрыл Южно-Африканскую Республику в пятницу, 20 сентября. Тогда буря накрыла центральные районы провинции Квазулу-Натал, заблокировав автомобилистов на главной автомагистрали N3, которая соединяет Йоханнесбург и город Дурбан на восточном побережье.

Снегопад также нанес ущерб и имуществу людей. В городе Ледисмит женщина рассказала, что из-за снега у ее соседа обрушилась крыша дома.

В некоторых районах из-за снегопада также отсутствует мобильная связь.

Фото: TrafficSA / X
Фото: TrafficSA / X
Фото: TrafficSA / X
Фото: Tuwayz / X
Фото: Tuwayz / X
Фото: Tuwayz / X
Фото: TrafficSA / X
Фото: mikadori / X
Фото: TrafficSA / X
Фото: TrafficSA / X
Фото: TrafficSA / X
Фото: Tuwayz / X
Фото: Tuwayz / X
Фото: Tuwayz / X
Фото: TrafficSA / X
Фото: mikadori / X
Фото: TrafficSA / X
Фото: TrafficSA / X
Фото: TrafficSA / X
Фото: Tuwayz / X
Фото: Tuwayz / X
Фото: Tuwayz / X
Фото: TrafficSA / X
Фото: mikadori / X

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Теги
ЮАР снегопад погибший переохлаждение
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