На западе Германии прогремел третий за неделю взрыв
В Вахтберге на западе Германии произошел взрыв, никто не пострадал, сообщает портал T-Online.
По данным полиции, была повреждена входная дверь.
Проживающие в доме и другие местные жители услышали взрыв около 4:30 утра (5:30 мск), они позвонили в полицию и вызвали пожарных. Причины до сих пор неизвестны.
По данным портала, следователи изучают возможную связь с недавней серией взрывов в Кельне.
Вахтберг — община в Германии, расположенная в регионе Северный Рейн — Вестфалия. Находится в 20 км от города Бонн, а также подчиняется административному округу Кельн.
Первый случай произошел почти неделю назад, 16 сентября. Тогда в центре Кельна у здания клуба Vanity Club Cologne прогремел взрыв, в результате один человек получил легкие ранения. По данным издания Express, взорвалась сумка, которую, судя по видео с камер наблюдения, перед зданием оставил мужчина в толстовке с капюшоном.
Второй взрыв прогремел в среду, 18 сентября, у магазина одежды на улице Эренштрассе, сообщал Kölner Stadt-Anzeiger (KSA) со ссылкой на полицию. Тогда пострадал один человек.
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