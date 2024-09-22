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Общество ,  
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Во Владимире произошел крупный пожар площадью 2,5 тыс. кв. м. Видео

Во Владимире произошел крупный пожар площадью 2,5 тыс. кв. м

Во Владимире произошел крупный пожар площадью 2,5 тыс. кв. м. Видео
Video

Сотрудники МЧС тушат крупный пожар во Владимире на площади 2,5 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«На улице Фоминской горят хозпостройки на 2500 квадратах. Существует угроза распространения огня на большую площадь. Информация о пострадавших не поступала», — говорится в сообщении в 16:46 мск.

Местный телеканал «Зебра.тв» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Владимирской области уточнил, что в тушении пожара задействованы в общей сложности 51 человек и 21 единица техники. Предварительная причина пожара — «скорее всего, человеческий фактор», отметила пресс-служба.

По информации главы города Дмитрия Наумова, возгорание хозпостроек началось по адресу: город Владимир, микрорайон Заклязьменский, улица Фоминская. Никто не пострадал, уточнил он.

В 17:21 мск МЧС сообщило, что пожар локализовали. Позднее стало известно, что пожарные потушили открытое горение.

Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщал, что с 22 по 27 сентября в большинстве районов Владимирской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Кроме того, губернатор Владимирской области Александр Авдеев объявил о введении режима повышенной готовности в связи с пожарами.

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