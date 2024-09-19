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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны заявило о потере ВСУ более 300 военных за сутки

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

За 24 часа украинская армия потеряла свыше 300 военнослужащих в Курской области, сообщила пресс-служба российского Минобороны в телеграм-канале.

Кроме того, российские войска уничтожили три украинские понтонные переправы.

Также Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 14 единиц бронетехники, включая танк. Уничтожены две боевые машины пехоты, бронетранспортер и десять боевых бронированных машин.

За то же время украинская армия лишилась двух артиллерийских орудий, двух станций радиоэлектронной борьбы и семи автомобилей, добавили в министерстве.

Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более почти 15 тыс. военнослужащих, 122 танка, 52 боевые машины пехоты, отметили в Минобороны.

Накануне, 18 сентября, российские силы взяли под контроль села Николаево-Дарьино и Дарьино в Суджанском районе Курской области.

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Фото:John Moore / Getty Images

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский называл одной из целей вторжения создание «буферной зоны». Владимир Путин называл произошедшее «масштабной провокацией» и обещал разобраться с «забравшимися в Курскую область бандитами».

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