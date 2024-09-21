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Политика ,  
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Глава Севастополя сообщил о ракетной опасности в городе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В Севастополе ракетная опасность, есть угроза удара баллистической ракетой, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Баллистика!» — написал он в своем телеграм-канале в 19:15 мск. Спустя десять минут он сообщил об отбое угрозы.

Крым регулярно подвергается ракетным атакам со стороны Украины. Одна из крупнейших произошла 23 июня, когда полуостров был атакован пятью ракетами ATACMS, одна из которых, как утверждало Минобороны России, из-за «воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета» и взорвалась. 

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