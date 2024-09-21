Глава Севастополя сообщил о ракетной опасности в городе

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В Севастополе ракетная опасность, есть угроза удара баллистической ракетой, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем! Баллистика!» — написал он в своем телеграм-канале в 19:15 мск. Спустя десять минут он сообщил об отбое угрозы.

Крым регулярно подвергается ракетным атакам со стороны Украины. Одна из крупнейших произошла 23 июня, когда полуостров был атакован пятью ракетами ATACMS, одна из которых, как утверждало Минобороны России, из-за «воздействия средств ПВО отклонилась от траектории полета» и взорвалась.