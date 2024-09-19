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Военная операция на Украине ,  
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Гладков сообщил об атаке дронов-камикадзе на Белгородскую область

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Город Шебекино и село Муром в Белгородской области атаковали дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, припаркованный возле сельхозпредприятия. У транспортного средства повреждены стекла и кузов», — написал глава области.

В Муроме в результате удара БПЛА был поврежден легковой автомобиль. Ущерб также нанесен фасаду и забору частного дома.

В результате атак никто не пострадал.

Мирный житель пострадал в Белгородской области от атаки дронов ВСУ
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Фото:Максим Константинов / Global Look Press

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинской армии. 18 сентября беспилотники ударили по двум автомобилям в Белгородской области. В результате один человек пострадал.

По словам Гладкова, один дрон атаковал грузовик во время посевных работ недалеко от города Шебекино. Водителя с осколочными ранениями на попутном транспорте доставили в Шебекинскую ЦРБ.

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Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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