Гладков сообщил об атаке дронов-камикадзе на Белгородскую область

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Город Шебекино и село Муром в Белгородской области атаковали дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В городе Шебекино дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль, припаркованный возле сельхозпредприятия. У транспортного средства повреждены стекла и кузов», — написал глава области.

В Муроме в результате удара БПЛА был поврежден легковой автомобиль. Ущерб также нанесен фасаду и забору частного дома.

В результате атак никто не пострадал.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны украинской армии. 18 сентября беспилотники ударили по двум автомобилям в Белгородской области. В результате один человек пострадал.

По словам Гладкова, один дрон атаковал грузовик во время посевных работ недалеко от города Шебекино. Водителя с осколочными ранениями на попутном транспорте доставили в Шебекинскую ЦРБ.