В Киеве сообщили о задымлении и ухудшении качества воздуха из-за пожаров
В Киеве ухудшилось состояние воздуха из-за лесных пожаров, сообщила пресс-служба киевской городской администрации.
«Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха стали пожары в экосистеме Киевской области», — говорится в сообщении.
В администрации киевлянам порекомендовали закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить больше воды и по возможности использовать воздухоочиститель.
По данным мирового рейтинга по индексу качества воздуха IQAir, к настоящему моменту Киев занимает пятое место в мире по уровню загрязнения воздуха.
В пятницу, 20 сентября, Киев вышел на первое место в этом рейтинге, писала «Политика страны» со ссылкой на IQAir. В городе фиксируются задымления.
«РБК Украина» писал, что пожары под Вышгородом в Киевской области начались еще 16 сентября. Тушение возгораний осложняют сильный ветер и горение торфа.
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