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Общество ,  
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В Киеве сообщили о задымлении и ухудшении качества воздуха из-за пожаров

В Киеве ухудшилось состояние воздуха из-за лесных пожаров, сообщила пресс-служба киевской городской администрации.

«Фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха стали пожары в экосистеме Киевской области», — говорится в сообщении.

В администрации киевлянам порекомендовали закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить больше воды и по возможности использовать воздухоочиститель.

По данным мирового рейтинга по индексу качества воздуха IQAir, к настоящему моменту Киев занимает пятое место в мире по уровню загрязнения воздуха.

Власти Киева сообщили об ухудшении воздуха в городе из-за лесных пожаров
Общество
Фото:dsns_telegram / Telegram

В пятницу, 20 сентября, Киев вышел на первое место в этом рейтинге, писала «Политика страны» со ссылкой на IQAir. В городе фиксируются задымления.

«РБК Украина» писал, что пожары под Вышгородом в Киевской области начались еще 16 сентября. Тушение возгораний осложняют сильный ветер и горение торфа.

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