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Общество ,  
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Власти Киева сообщили об ухудшении воздуха в городе из-за лесных пожаров

Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Жителям Киева следует закрыть окна и ограничить пребывание на улице из-за смога от лесных пожаров, сообщила киевская городская администрация.

«По состоянию на 7:00 (совпадает с мск) в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха», — говорится в публикации со ссылкой на департамент охраны окружающей среды.

В воздухе повышена концентрация пыли, вероятно, из-за пожаров в Вышгородском районе города. Киевлянам также посоветовали пить много воды и при наличии включить очиститель воздуха на максимум.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Как пишет «РБК Украина», пожары под Вышгородом начались еще 16 сентября. Тушение возгораний осложняли сильный ветер и горение торфа, рассказали в Госслужбе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

По данным на утро 20 сентября, остался только один очаг пожара площадью до 2 га. Открытого огня и больших очагов в регионе нет, добавили в ГСЧС.

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Киевская область Киев пожары загрязнение воздуха
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