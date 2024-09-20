Власти Киева сообщили об ухудшении воздуха в городе из-за лесных пожаров
Жителям Киева следует закрыть окна и ограничить пребывание на улице из-за смога от лесных пожаров, сообщила киевская городская администрация.
«По состоянию на 7:00 (совпадает с мск) в Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха», — говорится в публикации со ссылкой на департамент охраны окружающей среды.
В воздухе повышена концентрация пыли, вероятно, из-за пожаров в Вышгородском районе города. Киевлянам также посоветовали пить много воды и при наличии включить очиститель воздуха на максимум.
Как пишет «РБК Украина», пожары под Вышгородом начались еще 16 сентября. Тушение возгораний осложняли сильный ветер и горение торфа, рассказали в Госслужбе чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).
По данным на утро 20 сентября, остался только один очаг пожара площадью до 2 га. Открытого огня и больших очагов в регионе нет, добавили в ГСЧС.
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