В Воронежской области потушили пожар на складе пропилена
Пожарные ликвидировали открытое горение на складе пропилена в Воронежской области, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
«Проводится проливка и разборка конструкций», — говорится в сообщении.
Возгорание возникло вечером 20 сентября внутри помещения в селе Новая Усмань. Огонь распространился по площади 4,5 тыс. кв. м. Пожар также охватил сухую траву рядом с помещением.
На месте работали более 60 специалистов и 23 единицы техники. В результате ЧП никто не пострадал.
В ночь на 20 сентября произошел пожар на складе матрасов в подмосковной деревне Апаринки. Площадь возгорания составила 4,2 тыс. кв. м. Частично обрушилась кровля здания.
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