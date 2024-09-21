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Общество ,  
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В Воронежской области потушили пожар на складе пропилена

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе пропилена в Воронежской области, сообщила пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«Проводится проливка и разборка конструкций», — говорится в сообщении.

Возгорание возникло вечером 20 сентября внутри помещения в селе Новая Усмань. Огонь распространился по площади 4,5 тыс. кв. м. Пожар также охватил сухую траву рядом с помещением.

На месте работали более 60 специалистов и 23 единицы техники. В результате ЧП никто не пострадал.

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В ночь на 20 сентября произошел пожар на складе матрасов в подмосковной деревне Апаринки. Площадь возгорания составила 4,2 тыс. кв. м. Частично обрушилась кровля здания.

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Пожар МЧС Воронежская область
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