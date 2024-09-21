На севере Израиля ввели ограничения из-за угрозы обстрелов «Хезболлы»

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В Израиле ввели ограничения для гражданских лиц из района Хайфы и севернее из-за обострения боевых действий с Ливаном, сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление представителя израильской армии Даниэля Хагари.

По его словам, посещать рабочие места и образовательные учреждения можно только в том случае, если недалеко есть укрытия, до которых можно быстро добраться.

Кроме того, в районе ввели ограничения на проведение собраний: на улице количество собравшихся людей не должно превышать 30 человек, а в помещении — 300.

Такие меры ввели в связи с ожиданием ответа Ливана на массированные авиаудары израильской стороны по объектам группировки «Хезболла».

20 сентября ВВС Израиля нанесли удар по пригороду Бейрута, столицы Ливана. Как отметили в Армии обороны Израиля, в результате почти полностью было ликвидировано военное командование «Хезболлы».

По данным израильской армии, среди погибших — командир элитного подразделения «Радван» Ибрагим Акиль, который руководил военными операциями шиитской группировки. «Хезболла» подтвердила смерть Акиля, всего погибли 16 ее высокопоставленных членов.