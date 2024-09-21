Умер сыгравший в «Моей прекрасной няне» Владимир Моргунов
В возрасте 43 лет умер актер Владимир Моргунов, причины смерти неизвестны, пишет «МК».
Согласно данным портала «Кино-театр.ру», Моргунов умер 16 сентября. Прощание состоялось спустя два дня в часовне в Малоярославце (Калужская область).
Моргунов родился 20 декабря 1980 года, получил актерскую специальность в Российском институте театрального искусства (ГИТИС). Играл в московском театре «У Никитских ворот».
Актер снялся в фильмах «Дом кувырком» (в роли продавца) и «Наша Russia. Яйца судьбы» (эпизодическая роль), а также в сериалах «Моя прекрасная няня» (в ролях Олега, фотографа и ассистента режиссера), «Дорогая Маша Березина» (в роли Константина) и «Кто в доме хозяин?» (в роли Кирилла). В информации о себе на странице во «ВКонтакте» Моргунов указывал, что сейчас работает ведущим мероприятий.
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